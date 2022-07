Cameron Diaz czuje presje przez późne macierzyństwo. "Teraz muszę dożyć 107 lat"

Diaz bardzo dba o swoją prywatność. Bliscy z jej otoczenia zdobyli się jednak na szczere wyzwanie i powiedzieli, że para przez lata starała się o dziecko, zanim urodziła się ich córka, Raddix. "Przeszli tak wiele, aby dość do tego punktu" - mówi źródło portalu Brightside. Teraz aktorka skupia się na przeorganizowaniu życia i dostosowaniu go do ukochanej córeczki. Czuje się szczęśliwa i wdzięczna za to, że może wcielać się w nową rolę.