Cameron Diaz urodziła w wieku 47 lat. Nie ona jedna zdecydowała się na późne macierzyństwo Cameron Diaz podzieliła się ze swoimi fanami radosną informacją. 47-letnia aktorka właśnie została mamą. Pokazuje innym kobietom, że na macierzyństwo nigdy nie jest za późno. Takich kobiet jest więcej. Cameron Diaz niedawno postanowiła zawiesić karierę i całkowicie poświęcić się rodzinie. Na świat właśnie przyszło jej pierwsze dziecko - to córka, którą nazwała Raddix Madden. Jej ojcem jest młodszy od aktorki o 7 lat muzyk Benji Madden, od 5 lat mąż Cameron Diaz. Późne macierzyństwo - nie tylko Cameron Diaz Powody, dla których kobiety decydują się na późna macierzyństwo są różne. Każda z nich ma inne doświadczenia związane z wychowaniem dzieci w dojrzałym wieku. "Mama mojej koleżanki urodziła dziecko w wieku 52 lat i jest bardzo szczęśliwa, przeżywa drugą młodość. Jednego, czego się boją, to właśnie tego, że mała szybko rodziców straci" - pisze użytkowniczka forum Kafeteria. "Ja pierwsze dziecko urodziłam mając 25 lat, drugie pod 40. Za pierwszym razem było o niebo lepiej. Bardziej wszystko cieszyło. Teraz mam zero cierpliwości. Przy pierwszym dziecku łatwiej godziłam się z porysowaną ścianą czy rozciapanym na podłodze jedzeniem. Teraz doprowadza mnie to do szału" - pisze inna internautka. "Już mam ten wiek kiedy chce się być odrobionym, dorobionym, mieć dopieszczone i lśniące mieszkanie. I mieć czas na spa i przyjemności" - dodaje.