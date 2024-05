Mówi o pierwszym razie. Zdradziła, z kim i kiedy

Jeśli chodzi o życie miłosne Camili Cabello, przez długi czas kręciło się ono wokół Shawna Mendesa. Historia tej pary sięga dekadę wstecz, lecz długo utrzymywała się na stopie przyjacielskiej. Mało kto wie, że pierwszy wspólny utwór tego duetu "I Know What You Did Last Summer" ukazał się osiem lat temu. Lecz nie mógł równać się z ich późniejszym gorącym hitem "Señorita".

Camila Cabello i Shawn Mendes – fani nadal im kibicują

Cabello i Mendes ogłosili, że są w związku w 2019 roku, szybko stając się ulubioną "it couple" show-biznesu. Publicznym wyznaniom miłości nie było końca. Jednak pod koniec 2021 roku para ogłosiła rozstanie. I choć w 2023 roku podczas festiwalu Coachella wokaliści zostali przyłapani na pocałunkach, to oficjalnie do siebie nie wrócili. Czy jest na to szansa? Fani nadal w to wierzą.

Camila Cabello o swoim pierwszym razie

Teraz Camila Cabello postanowiła wrócić pamięcią do swojej pierwszej miłości. A to wszystko przy okazji podcastu "Armchair Expert", którego prowadzącym jest amerykański aktor Dax Shepard. Mężczyzna zadawał gwieździe dość intymne pytania, a ona przed nimi nie uciekała. I tak wspomniała o swoim pierwszym razie.

– To był mój pierwszy związek. Mój pierwszy seks. Po raz pierwszy uprawiałam miłość w wieku 20 lub 21 lat. To było piękne – wyznała.

Ponadto wymieniła swojego pierwszego partnera z imienia i nazwiska – był nim Matthew Hussey. Okazuje się, że on również osiągnął sukces, ale nie w świecie muzyki. Jest bowiem life coachem i autorem bestsellerów, który pisze przede wszystkim o tym, co jest kluczem do szczęśliwego związku.

