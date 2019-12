WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 ashley bensonCara Delevingne oprac. Karolina Błaszkiewicz wczoraj (19:36) Cara Delevingne i Ashley Benson wciąż zakochane. Modelka pokazała ich pocałunek Cara Delevingne złożyła życzenia urodzinowe swojej domniemanej żonie, Ashley Benson. Opublikowała zdjęcie, na którym widzimy je całujące się w wannie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Cara Delevingne i Ashley Benson miały wziąć ślub (Getty Images) 27-letnia brytyjska modelka i aktorka nigdy nie ukrywała swoich preferencji. Od kiedy jest na świeczniku, pokazuje się wyłącznie z kobietami. Od jakiegoś czasu jest wierna starszej o 3 lata Amerykance Ashley Benson. Panie mają być już po ślubie. Łączy je silne uczucie i chętnie okazują sobie czułości. Kilka miesięcy temu sfotografowano ich pocałunki podczas turnieju US Open. Teraz Delevingne sama pokazała, jak kocha Benson. Z okazji 30. urodzin aktorki "Pretty Little Liars", modelka opublikowała piękne życzenia i intymne zdjęcie. Cara Delevingne i Ashley Benson "Jest tyle rzeczy, które mogłabym o nas powiedzieć, ale najlepsze jest to, że nie muszę, bo ty wiesz. Uwielbiam nas. Moje bezpieczne miejsce. Pozwalasz mi się wygłupiać. Pozwalasz mi być dziką. Dajesz mi wolność, bezpieczeństwo i ciekawość" – zwraca się do Ashley Cara. "Czuję się, jakbym znała cię przez całe życie i jestem tak dumna z tego, że wyrosłaś na kobietę, którą zawsze chciałaś być. Kocham cię" – czytamy w romantycznym wpisie. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Hanna i przyjaciele. W kuchni Lis Grażyna Wolszczak 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne