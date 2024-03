CARRERA WOMEN EYEWEAR KOLEKCJA WIOSNA - LATO 2024

Założona w 1934 roku w regionie Wenecji we Włoszech, grupa Safilo to jedna z kluczowych firm w branży okularowej, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji oprawek korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych, okularów outdoorowych, gogli i kasków. Grupa projektuje i produkuje swoje kolekcje, łącząc innowacje stylistyczne, techniczne i przemysłowe z wysoką jakością i rzemieślniczym kunsztem. Dzięki rozległej obecności na rynku globalnym model biznesowy Safilo pozwala na ścisłe monitorowanie całego łańcucha produkcji i dystrybucji. Od badań i rozwoju prowadzonych w pięciu prestiżowych studiach projektowych zlokalizowanych w Padwie, Mediolanie, Nowym Jorku, Hongkongu i Portland, po zakłady produkcyjne należące do firmy i sieć partnerskich producentów, Safilo Group dba o to, aby każdy produkt zapewniał idealne dopasowanie i spełniał najwyższe standardy jakości. W portfolio grupy Safilo znajdują się marki własne, takie jak Carrera, Polaroid, Smith, Blenders, Privé Revaux i Seventh Street. Marki licencyjne to m.in.: Banana Republic, BOSS, Carolina Herrera, Dsquared2, Etro, Eyewear by David Beckham, Fossil, havaianas, HUGO, Isabel Marant, Juicy Couture, Kate Spade New York, Levi’s, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Missoni, M Missoni, Moschino, Pierre Cardin, PORTS, rag&bone, Stuart Weitzman, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans i Under Armour.