Caryca Katarzyna Wielka przyłapała kochanka w łóżku z inną. Zareagowała zupełnie nie tak, jak się spodziewano

Katarzyna zakochała się w Zoriczu. Potiomkin był zadowolony ze swego dawnego adiutanta i podarował mu diamentowy pióropusz do kapelusza i doskonałą laskę. Katarzyna, która tak bardzo dbała, by jej faworyci szanowali Potiomkina, napisała: "Mój drogi książę, otrzymałam pióropusz, dałam Simie, a on go nosi, dziękuję". Ponieważ z wizytą przybył próżny król Szwecji Gustaw III, ze śmiechem porównywała obu dandysów.