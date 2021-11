Casual, glamour i na sportowo - 3 modowe odsłony Anny Lewandowskiej. Podpowiadamy, jak się ubrać w jej stylu!

Kobieca stylizacja Lewandowskiej przełamana sportowym akcentem zyskała niemal 40 tysięcy polubień na Instagramie. Trenerka swoim strojem w duchu power dressing chciała jednocześnie przekazać ważny komunikat do kobiet stawiających kroki we własnym biznesie. W różowym garniturze, sportowym topie i eleganckich szpilkach Lewandowska to najlepsza ambasadorka zagrzewająca polskie kobiety do samodzielności. Brawo!