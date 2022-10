Catfishing — co to jest i jak się przed nim chronić?

Czym jest catfishing?

Catfishing nie jest nowym zjawiskiem, ponieważ istnieje już tak długo, jak komunikatory czy portale internetowe i aplikacje randkowe. Wiele osób zastanawia się, co to znaczy catfishing. Opiera się na budowaniu fałszywego wizerunku w sieci oraz okłamywaniu odbiorcy na temat tego, kim się jest, jak się wygląda czy czym się zajmuje. Często catfisher wykorzystuje tożsamość innej osoby, by zbudować swój nowy wizerunek.