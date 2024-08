Cekinowa spódnica skradła show. Kasia Kowalska popisała się stylem w Sopocie

Kasia Kowalska popisała się stylem na Top Of The Top Sopot Festival

Top Of The Top Sopot Festival trwa w najlepsze. Drugi dzień muzycznego wydarzenia odbywa się pod hasłem "Cudowne lata 90'". To właśnie wtedy debiutowała Kasia Kowalska z albumem "Gemini". Na scenie Opery Leśnej miała zamiar popisać się nie tylko pięknym głosem, ale i piękną stylizacją.

Top Of The Top Sopot Festival został zaplanowany na cztery dni – od 19 do 22 sierpnia. Wtorkowy wieczór to konkurs młodych artystów i rywalizacja o Bursztynowego Słowika, a jednocześnie koncert pod hasłem "Cudowne lata 90'", podczas którego wystąpili już m.in. Agnieszka Chylińska, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski czy Organek.

Przypomnijmy, że Kasia Kowalska zadebiutowała z solowym albumem "Gemini" w 1994 roku, co oznacza, że właśnie obchodzi on swoje 30-lecie. Polki i Polacy do tej pory chętnie bujają się do utworów wokalistki. Nie inaczej było podczas jej występu w Operze Leśnej. A co można powiedzieć o scenicznej stylizacji? Trafiona w punkt! Kasia Kowalska postawiła na głośne trendy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kompilacja trendów w wykonaniu Kasi Kowalskiej

Czyżby Kasia Kowalska bacznie śledziła to, co dzieje się w świecie fashion? Wszystko na to wskazuje. Bo w stylizacji z Top Of The Top Sopot Festival wykorzystała kilka trendów. Zacznijmy od góry, która tylko na pozór jest zwykłą czarną koszulą. Przyglądając się dokładniej, można zauważyć, że posiada ona mocno zarysowaną i poszerzoną linię ramion (trend zarówno aktualny, jak i panoszący się w latach 90.).

Kasia Kowalska postawiła na głośne trendy © AKPA | Marcin Gadomski

Jej spódnica z Top Of The Top Sopot Festival to prawdziwy hit

Poniżej mamy do czynienia z cekinową spódnicą maxi z głębokim rozcięciem eksponującym nogę. Warto zaznaczyć, że srebrny był najmodniejszym kolorem w 2023 roku, a w 2024 w zasadzie to się nie zmieniło. Detal w postaci materiałowych kwiatów również jest strzałem w dziesiątkę lansowanym m.in. przez polską projektantkę Magdę Butrym.

Całość wieńczą czarne czółenka na platformach, czyli buty, które jakiś czas temu powróciły do trendów po długich latach niesławy.

Kasia Kowalska postawiła na modną cekinową spódnicę © AKPA

Ruszył plebiscyt #Wszechmocne. W formularzu poniżej zgłoś swoją kandydatkę w kategorii #Wszechmocne wśród kobiet.

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!