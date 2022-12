Celia Krychowiak kibicuje Polsce. Za sukces męża kciuki trzyma w domu

Celia Krychowiak jest w paryskim apartamencie

Małżeństwo Krychowiaków posiada w stolicy Francji piękny apartament. Urządzili go z ogromną dbałością o szczegóły. Wnętrza wielokrotnie pokazywali w mediach społecznościowych. Apartament Krychowiaków wprost nawiązuje do paryskiego szyku. Poza tradycją można dostrzec we wnętrzach sporo designerskich mebli.