Miał tylko kupić kafelki. Przy okazji poznał przyszłą żonę

Historia Grzegorza i Celii Krychowiak sięga ładnych parę lat wstecz. W jednym z wywiadów żona piłkarza przyznała, że ten jej początkowo nie zauważył i musiała w pewien sposób przyciągnąć jego uwagę. Kiedy już się to udało, Grzegorz nie mógł oderwać od niej wzroku. Co ciekawe początkowo Krychowiak ukrywał, czym się na co dzień zajmuje.