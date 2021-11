Celine Dion odwołuje koncerty. Fani martwią się o jej zdrowie

Celine Dion odwołała koncerty i skupia się na powrocie do zdrowia

"Jestem tym załamana. Mój zespół i ja pracowaliśmy nad tym nowym występem przez ostatnie osiem miesięcy i to, że nie będziemy mogli otworzyć tego listopada niezwykle mnie zasmuca. Moi partnerzy z Resorts World Las Vegas i AEG pracowali na okrągło, by przygotować ten nowy teatr, który jest absolutnie przepiękny. Czuję się bardzo źle, że ich zawodzę i jest mi szczególnie przykro, że muszę rozczarować wszystkich fanów, którzy zaplanowali już przyjazd do Las Vegas. Teraz jednak muszę się skupić na dochodzeniu do zdrowia. Chcę przez to przejść najszybciej jak to możliwe" – napisała gwiazda.