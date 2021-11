Ashley Benson na ślubie Paris Hilton. Zaszalała z kreacją

Ślub Paris Hilton i Cartera Reuma za nami. Multimilionerka zadbała o to, by uroczystość miała szansę zostać towarzyskim wydarzeniem roku. I choć najpiękniejsza była oczywiście panna młoda, to wśród gości nie zabrakło gwiazd w przyciągających uwagę kreacjach. Jak chociażby Ashley Benson.