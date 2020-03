Celine Dion w neonowym garniturze oversize. Wygląda jak z wybiegu

Celine Dion jest ikoną stylu. Zawsze pojawia się w oryginalnych i zapierających dech w piersiach stylizacjach, pochodzących z kolekcji znanych projektantów. Tym razem postawiła na różowy garnitur oversize. Robi wrażenie.

Celine Dion udała się na spotkanie z fanami w New Jersey, ubrana w neonową, różową, czteroczęściową kreację. 51-letnia Kanadyjka prezentowała się fenomenalnie w tej jaskrawej, satynowej koszuli i plisowanej spódniczce, które zestawiła z dzwonami i oversize'ową marynarką w tym samym kolorze. Całość wyglądała, jak dzieło sztuki, a artystka zadbała o to, aby dopełnić je dodatkami z najwyższej półki.

Wokalistka dobrała do stylizacji białe, lustrzane okulary oraz torebkę w odcieniach fuksji od Balenciagi. Ten model pochodzi z najnowszej kolekcji francuskiego domu mody, a jego cena to ok. 5 500 zł. Celine Dion prezentowała się, jak profesjonalna modelka i z uśmiechem od ucha do ucha rozdawała autografy swoim fanom.