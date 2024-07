Seks w wiosce olimpijskiej. "Więcej niż przez całe życie"

Jak podaje serwis Lad Bible, już w latach 80. ubiegłego wieku sportowcom zjeżdżającym do wioski olimpijskiej wręczano prezerwatywy. W jednym z wywiadów Matthew Syed, tenisista stołowy z brytyjskiej drużyny, przyznał, że w trakcie zawodów w 1992 roku uprawiał "więcej seksu niż przez całe swoje życie".

Inny były olimpijczyk wyjawił, że sportowcy biorący udział w tym szczególnym wydarzeniu to grupa "o wysokim popędzie seksualnym" - uwalniane hormony, w tym adrenalina robią swoje.

Podczas igrzysk odbywających się w Tokio w 2020 roku uczestnicy narzekali na niewygodne łóżka i materace. Wówczas pojawiły się też zalecenia, aby sportowcy zachowali wstrzemięźliwość seksualną. Zawodników, którzy przyjeżdżają w 2024 roku do Paryża czekają zmiany.

Dlaczego w trakcie Igrzysk Olimpijskich dochodzi do tylu kontaktów seksualnych między zawodnikami? Głos w sprawie zabrała sportowczyni Susen Tiedtke.

Tammy Nelson, ekspertka ds. seksu i terapeutka związków przyznała, że adrenalina oraz dopamina tłumią stres, a nawet zmniejszają poczucie winy oraz negatywne myśli, co ma się przekładać na nasilenie pożądania seksualnego i chęć na niezobowiązującą bliskość.

"Dorosłam do igrzysk". Elżbieta Wójcik leci do Paryża po medal

"Dorosłam do igrzysk". Elżbieta Wójcik leci do Paryża po medal

Jak dodała, organizatorzy chcą zwrócić uwagę na "uświadamianie sportowców na temat chorób przenoszonych drogą płciową i sposobów ich przenoszenia". Po raz pierwszy promowana będzie przyjemność, a nie abstynencja, przy jednoczesnym zachęcaniu do badań. Olimpijska klinika będzie umożliwiać przeprowadzenie profilaktycznych testów.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl.