Celowo "zapomniała" spodni? Ona też lansuje odważny trend

Trend tylko dla odważnych

To, co miała pod kurtką, pozostanie słodką tajemnicą Anny Wyszkoni. Mogły to być modne "hot pants", ultrakrótka spódnica bądź body. Odważną stylizacją artystka pochwaliła się też za pośrednictwem Instagrama. Jej profil obserwuje prawie 80 tys. osób. Pod najnowszym postem już posypały się komplementy. "Rewelacyjnie" - czytamy w sekcji komentarzy.