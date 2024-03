Przyszła w wyciętej sukience. Wszyscy i tak patrzyli na jej włosy

Doda na gali Fryderyki 2024 zadebiutowała bowiem w zupełnie nowej fryzurze. Gwiazda pojawiła się na czerwonym dywanie w grzywce oraz znacznie krótszych włosach sięgających zaledwie do jej ramion. Dodatkowo zakręciła końcówki do góry, co naszym zdaniem dodało jej tylko uroku.