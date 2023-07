Celowo znieważyła Dianę? Nagranie ze ślubu wbija w fotel

– Czułam się jak zwierzę prowadzone na rzeź. Byłam nieszczęśliwa. Choć nie próbowałam odwołać ślubu, to był to najgorszy dzień mojego życia — wyznała po latach księżna Diana. Do separacji doszło 11 lat po ślubie, a rozwód wzięli 28 sierpnia 1996 roku.