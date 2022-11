Cera problematyczna – jak uciszyć stany zapalne i zadbać o regenerację skóry?

Regenerujące kremy do twarzy – czy warto stosować?

Codzienną pielęgnację cery problematycznej warto uzupełnić o regenerujące kremy do twarzy. Pozwolą one odżywić obciążoną wypryskami skórę oraz zadbać o wyciszenie stanów zapalnych. Co więcej, jest to sposób na uzyskanie gładkiej i matowej cery. Produkty tego rodzaju zaleca stosować się na noc, po dokładnym oczyszczeniu skóry. Kremy regenerujące mogą również posiadać właściwości złuszczające, jeśli w ich składzie znajdują się kwasy.