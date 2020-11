Cetaphil MD balsam do twarzy i ciała – specjalista od nawilżania!

Sucha i wrażliwa skóra wymaga specjalnej i troskliwej pielęgnacji. Cetaphil MD balsam do twarzy i ciała to długotrwałe nawilżenie nawet najbardziej wymagającej skóry.

Problem z wysuszona skórą - przyczyny

Osoby posiadające skórę ze skłonnością do przesuszania, łuszczenia się, zaczerwienienia, swędzenia, pieczenia i podrażnień wiedzą, jak ważne w codziennej pielęgnacji jest dogłębne nawilżanie. Niestety taki naskórek jest wyjątkowo wrażliwy na składniki kosmetyków, w tym drażniące i powodujące alergie (np. sztuczne barwniki i zapachy). Dlatego kluczem do sukcesu jest wybranie takich dermokosmetyków, które nie tylko zapewnią odpowiedni poziom nawilżenia, ale również będą bezpieczne dla dzieci i dorosłych .

Osoby, które mają problemy z przesuszeniem skóry, często skarżą się na jej szorstkość, matowość, uczucie pieczenia i swędzenia. To wszystko przyczynia się do dużego dyskomfortu i zwiększa ryzyko alergii i podrażnień. Przyczyn wysuszenia skóry jest wiele, jednak najczęściej są nimi:

● substancje chemiczne zawarte w proszkach do prania, czy kosmetykach,

Jakie składniki skutecznie walczą z przesuszeniem?

Kondycja skóry uzależniona jest także od diety i ilości spożywanych dziennie płynów, w tym głównie niegazowanej wody mineralnej (herbata i kawa przyczyniają się do wysuszenia naskórka). Codziennie na talerzu powinny znaleźć się świeże owoce i warzywa (dostarczające witamin z grupy B, A, C i E), a także błonnik, który pomaga pozbyć się z organizmu szkodliwych dla zdrowia toksyn. Nienasyconych kwasów tłuszczowych dostarczają skórze również ryby morskie oraz tłuszcze roślinne.

Cetaphil MD balsam do twarzy i ciała w walce z przesuszeniem skóry

Cetaphil MD balsam do twarzy i ciała to wielokrotnie nagradzany dermokosmetyk, który cieszy się zaufaniem wśród klientów z suchą i wrażliwą skórą. W jego składzie znajduje się gliceryna (wspomagająca zatrzymanie wody w głębokich warstwach naskórka), witamina E (będąca jednym z najsilniej działających antyoksydantów i witamina młodości), olej z awokado (dostarczając komórkom skóry niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych), a także cenny pantenol o właściwościach łagodzących i wspierających procesy regeneracyjne. Co ważne produkt ten jest pozbawiony substancji drażniących i alergizujących. Jego konsystencja jest lekka i łatwo rozprowadza się na powierzchni skóry, nie pozostawiając uczucia tłustego filmu.