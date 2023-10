Cezary Olszewski nie żyje. Zwycięzca "Tańca z Gwiazdami" miał 42 lata

Należał do grupy tanecznej Volt. Od 2008 do 2010 roku był też jednym z trenerów "Tańca z Gwiazdami". Wraz z Magdaleną Walach wygrał siódmą edycję show. Występował też w parze z Anną Nowak, Anną Popek, Dorotą Zawadzką oraz Grażyną Wolszczak. Wystąpił również w kilku serialach: "M jak miłość", "Twarzą w twarz", a także "Pitbull".

