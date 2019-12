WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Charlize Theron o nocy, gdy jej matka zabiła ojca. "Nie wstydzę się tego" Charlize Theron ponownie wróciła do chwili, gdy jej matka, Gerda, zabiła ojca aktorki w samoobronie. – Tata był tak pijany, że nie miał prawa trzymać się na nogach, a wszedł do domu z pistoletem – opowiada. Charlize Theron miała ojca alkoholika (Getty Images) Theron w wieku 15 lat musiała zmierzyć się z wielkim dramatem. Na oczach przyszłej gwiazdy ekranu matka zabiła ojca, po tym jak ten groził im obu śmiercią. – Byłyśmy w sypialni, przylegając do drzwi, które on próbował wyważyć – mówi w rozmowie z portalem NPR aktorka. – Ojciec napierał. Trzy razy strzelił. Cud, że żadna z kul nas nie dosięgnęła – dodaje. Charlize Theron o śmierci ojca Matka Charlize nie miała wyboru. W samoobronie zastrzeliła męża – nie postawiono jej żadnych zarzutów. To wydarzenie mocno odbiło się na dorastającej wtedy Theron. – Ta przemoc, która wydarzyła się w moim domu, jest czymś, co dzielę z wieloma osobami – stwierdza dziś. Jak podkreśla, nie wstydzi się mówić na ten temat, ponieważ dzięki temu łatwiej uświadomić sobie, że nie jest się z tym samemu. – Dla mnie to zawsze była historia dorastania z uzależnionym człowiekiem – podkreśla. Theron uważała ojca za "bardzo chorego człowieka". – Pił na umór odkąd pamiętam – wyjaśnia. Aktorka podkreśla, że funkcjonowała w sytuacji bez wyjścia. – Nasza rodzina utknęła. Byliśmy toksyczni. W jakiś sposób zostaliśmy naznaczeni. Oczywiście, wolałabym, żeby tamta noc nigdy się nie wydarzyła. Ale takie rzeczy dzieją, kiedy nie rozumiesz źródła tego typu problemów – uważa.