Charlotte i George wrócili do szkoły. Rodzina królewska płaci majątek za ich naukę

Królewskie dzieci po kilkumiesięcznej przerwie wróciły w szkolne mury. Przez pandemię koronowirusa pociechy Kate i Williama pobierali naukę w domu. Dla pary królewskiej, pewnie jak i dla większości rodziców, było to sporym wyzwaniem. W jednym z wywiadów Kate taktownie próbowała powiedzieć, że było to ciekawym doświadczeniem, a książę William bez ogródek przyznał, że "był to koszmar".