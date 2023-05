Charlotte Tilbury rozszerza dystrybucję w Sephora w Polsce

Założona przez Charlotte Tilbury MBE* i MAKEUP ARTIST TO THE STARS, wielokrotnie nagradzana, globalna marka luksusowych kosmetyków do makijażu i pielęgnacji skóry, rozszerzyła współpracę z siecią perfumerii Sephora w Polsce, aby zapraszać klientów do odkrywania produktów, usług i doświadczeń CHARLOTTE TILBURY, zarówno w świecie on-line, jak i w stacjonarnych perfumeriach sieci.