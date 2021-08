Chcą zapomnieć o swoich zaręczynach. Doprowadziły je do płaczu

Oryginalne czy żenujące?

Na jednej z grup na Facebooku, nazwanej "That's It I'm Wedding Shaming", anonimowa użytkowniczka zamieściła zdjęcie ze swoich zaręczyn. Jak się okazuje, miały one miejsce w momencie, kiedy przebywała w toalecie. Wtedy jej chłopak otworzył drzwi, uklęknął i postanowił poprosić ją o rękę. Niestety nie wiadomo, jaka była jej odpowiedź, ale facebookowicze nie pozostawili tego bez komentarza, pisząc, że to jest obrzydliwe.