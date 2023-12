Chce iść do sądu. "Na moich plecach robił sobie karierę"

Innego zdania jest Krzysztof Stanowski. - Mam wrażenie że on [Miszczak - przyp. red.] nie stanął po jej stronie, tylko - jakkolwiek to dziwnie brzmi - po swojej stronie. (...) Tak naprawdę chciał tylko zamanifestować swoją medialną siłę i pokazać, że żaden Stanowski nie będzie mu strącał pionków z szachownicy, bo jak raz by na to pozwolił, to potem Stanowski może zbiłby mu wieżę - stwierdził w wywiadzie dla party.pl