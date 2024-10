Chcesz korzystnie wyglądać w dowodzie. "Passport makeup" Ci to zapewni

Zdjęcia do dowodu osobistego muszą odzwierciedlać nasz rzeczywisty wygląd. Nie oznacza to, że makijaż jest niedozwolony. Wręcz przeciwnie. Pozwoli on podkreślić nasze naturalne piękno jednak ważne, aby był subtelny i nieprzerysowany. W tego typu fotografiach nie sprawdzi się mocny czy wyzywający makijaż. Szalone cienie, kolorowe eyeliner'y, intensywne konturowanie czy mocne usta zaburzą naszą prawdziwą osobowość, dlatego nie jest to dobre rozwiązanie. Nie możemy odbiegać od naszej codziennej wersji, aby w łatwy sposób można było nas zidentyfikować.