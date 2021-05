Chcesz ocenić? Najpierw spróbuj! Czy Polacy chętnie sięgają po nowości na sklepowych półkach?

Ankieta przeprowadzona przez SW Research w połowie 2019 r. pokazuje, że wbrew stereotypom ok. 83 proc. naszych rodaków mówi "tak" nowościom na półkach sklepowych. Niemal połowa z nich (47 proc.) deklaruje, że raczej chętnie sięga po nowe produkty, a ponad jedna trzecia (36 proc.) robi to "zdecydowanie chętnie". Co ciekawe, płeć piękna odważniej podchodzi do próbowania nowości spożywczych niż mężczyźni. Jeżeli o tym chwilę pomyśleć, nie powinno to jednak dziwić – kobiety są prawdziwymi mistrzyniami adaptacji. Może właśnie dzięki otwartości na testowanie nowości?