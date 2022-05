Chcesz schudnąć? Ten sposób będzie najprostszy

Trenerzy, dietetycy, czy wreszcie osoby, które przekonały się o tym fakcie na własnej skórze, potwierdzają, że to proste ćwiczenie naprawdę może pomóc w tym, aby poczuć się lepiej i spalić zbędne kalorie, a także przyspieszyć przemianę materii. Wedle ogólnie przyjętej zasady wystarczy, że dziennie przejdziemy 10 tysięcy kroków, a nasz metabolizm przyspieszy, krążenie ulegnie poprawie, a my spalimy nadprogramowe kalorie. Przy zachowaniu deficytu kalorycznego, spacerowanie realnie może wpłynąć na to, że zadbamy o sylwetkę. Co jednak jeśli ta liczba wydaje nam się nie do osiągnięcia? I jak zacząć spacerowanie, którego celem jest utrata wagi?