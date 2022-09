Chcesz szybko pozbyć się wyprysków? Wypróbuj ten tani produkt z apteki

Jak cynk działa na cerę problematyczną?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że cynk działa antybakteryjnie, więc oczywiście musi być skuteczny w walce z trądzikiem. Dodatkowo działa regulująco, co jest kluczowe przy nadmiernej produkcji sebum. Ważne jest także to, iż cynk ma właściwości przeciwzapalne, więc doskonale radzi sobie z bolącymi wypryskami – zmniejsza obrzęk i zaczerwienienie. Właśnie dlatego to genialny ratunek w kryzysowych, niezbyt twarzowych sytuacjach. Okazuje się także, że cynk zwiększa elastyczność skóry i działa przeciwzmarszczkowo. To bonus, z którego chyba każda z nas się ucieszy.