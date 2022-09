Wystarczy ten tani produkt spożywczy. Zrobisz z niego maseczkę, która zdziała cuda

Trawiący nasz kraj kryzys i ciągle rosnąca inflacja sprawiają, że musimy odmawiać sobie kosmetyków z wyższej półki i drogich zabiegów. Jednak istnieją naturalne, domowe metody na to, by mieć piękną skórę i włosy. Do maseczek, które polecamy, wystarczy jedna paczka świeżych drożdży, które kupisz w każdym sklepie za parę złoty. Efekty będą spektakularne.