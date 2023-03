Chcesz zaoszczędzić? Ustaw pokrętło w tej pozycji

Jak piec i oszczędzać? O tym pamiętaj

Na obniżenie rachunków jest jeszcze więcej sposobów. Najprostszym z możliwych jest nieuchylanie drzwiczek podczas pieczenia - wpuszczane chłodniejsze powietrze sprawia, że piekarnik znów będzie pobierać więcej prądu, by wyrównać temperaturę. Istnieje też sztuczka do zastosowania pod koniec pieczenia. 10-15 minut przed końcem wyłączmy sprzęt. W środku nadal będzie utrzymywać się temperatura i potrawy spokojnie dopieką się do końca, a my zaoszczędzimy.