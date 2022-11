Chcesz zaoszczędzić? Włóż gazetę do zamrażarki

Wciąż szukamy sposobów na to, by zaoszczędzić nieco groszy. W ostatnich miesiącach galopująca inflacja naprawdę daje się we znaki, co sprawia, że każda złotówka jest na wagę złota. W sieci nie brakuje trików, które mają nam pomóc w zmniejszeniu rachunków m.in. za prąd. Jak w tej kwestii może nam pomóc gazeta?