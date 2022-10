Gotuj wodę w ten sposób. Rachunki za prąd zaczną topnieć

Następnym razem, kiedy gotujesz wodę, zrób to w ten sposób

Zapewne większość z nas, aby przygotować kubek gorącej herbaty, wlewa do czajnika tyle wody, ile jest on w stanie pomieścić. Ten sposób nie sprzyja oszczędzaniu! Jeżeli zależy nam, aby zużyć mniej prądu, zastosujmy się do propozycji pokazanej przez jedną z polskich tiktokerek.