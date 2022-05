Chcesz zostać mistrzynią grilla? Wypróbuj te triki

Użyj cegły do grillowania kurczaka

Drób z grilla smakuje wyśmienicie, ale nie jest łatwy do przyrządzenia ze względu na swój nieregularny kształt. By udka z kurczaka równomiernie nabrały temperatury, wypróbuj ten trik. Owiń cegłę folia aluminiową i połóż ją na fragmentach kurczaka. To sprawi, że kurczak nie będzie surowy w środku.