Chciała paznokcie jak ze zdjęcia. Niewiarygodne, co zrobiła kosmetyczka

"Powiedz, że to jakiś żart"

Kobieta wyszła z salonu z nieestetycznie spiłowanymi paznokciami w kształt kwadratu, grubo pomalowaną warstwą lakieru i niechlujnym wykończeniem. Kosmetyczka pomyliła również kolory. Vasquez wróciła z manicurem do domu, ale następnego dnia skontaktowała się z salonem kosmetycznym i poprosiła o ponowną usługę, tym razem odzwierciedlającą to, co jest na zdjęciu. Kosmetyczna się nie zgodziła.