Chciała "wyhodować piersi". Mówi, czym to się skończyło

- Kiedyś miałam sobie o wiele więcej do zarzucenia. Sądzę, że oprócz kasowania zdjęć z komórki, gdybym miała wtedy wystarczające możliwości, to zoperowałabym sobie połowę rzeczy na twarzy i ciele. I to nie jest tak, że one nagle zaczęły mi się podobać, chociaż na pewno inaczej podchodzę do swojego czoła, nosa czy długiej brody. Sprawiedliwie będzie przyznać, że nadal ich nie lubię, ale nie planuję operacji za każdym razem, kiedy patrzę w lustro podczas mycia zębów. Nie męczy mnie to tak jak kiedyś - powiedziała w rozmowie ze "Zwierciadłem".