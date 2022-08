Chciała wypełnić usta. Rezultaty są koszmarne

Jak tłumaczy portal Healthline, wypełniacze do ust są obecnie najpopularniejszym i, teoretycznie, bezpiecznym zabiegiem powiększającym. Istnieje jednak ryzyko, że jesteśmy uczuleni na kwas hialuronowy, co skończyć się może nieprzyjemną reakcją alergiczną. Kiedy źle zareagujemy na składniki mieszanki wypełniającej, mogą pojawić się opuchlizna, guzek zwany ziarniakiem, a w skrajnych przypadkach zablokowanie naczyń krwionośnych, co zmniejsza przepływ krwi do ust.