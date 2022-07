Chciała zakończyć związek, mąż poderżnął jej gardło. Uczestnik "Top Model" pomaga jej dojść do sprawności

Do tej tragedii doszło ponad rok temu. 33-latka chciała rozstać się z mężem, a on na wieść o jej decyzji chwycił za nóż. Marika Dzioba przeżyła, ale jej stan był bardzo ciężki. Serce stawało dwa razy. Doszło do poważnego niedotlenienia mózgu. Dziś kobieta jest już w domu i przechodzi rehabilitację. Jednym ze specjalistów zajmujących się pacjentką jest Michał Baryza, uczestnik czwartej edycji "Top Model".