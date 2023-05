Chciała zapłacić kartą przy kasie. Tak ją potraktowała kasjerka

Użytkowniczka TikToka zwróciła niedawno uwagę na to, że w jednym ze sklepów popularnej sieci miała do czynienia z dziwną sytuacją przy kasie. Wszystko opisała w mediach społecznościowych, zastanawiając się, czy w innych marketach zdarzają się podobne historie.

Płatność kartą to dla wielu osób jedyna opcja zapłacenia za zakupy. Coraz mniej osób trzyma w portfelu gotówkę, choć oczywiście zdarzają się klienci, którzy wolą zapłacić "papierowym pieniądzem". Czy jednak wybór sposobu płacenia powinien wiązać się z koniecznością skorzystania z konkretnego rodzaju kasą sklepową?

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, właśnie taka historia przytrafiła się jednej z użytkowniczek TikToka. Kobieta wszystko dokładnie opisała.

Autorka wideo poszła do wspomnianego dyskontu na niewielkie zakupy. Z zapakowanym koszykiem udała się do kasy. Obecna kasjerka powiedziała, że jeżeli chce zapłacić kartą, musi udać się do kasy numer trzy, ponieważ kasy samoobsługowe są nieczynne, a przy jej kasie nie działa terminal.