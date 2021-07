Chciała, żeby matka wstąpiła do tego stowarzyszenia. "Prosiła, żeby nic nie mówić ojcu"

"My rodzice" – dla dzieci i dla siebie

- Pewno, że są różne reakcje, ja to jakoś dobrze przyjęłam. Z jednej strony nic się nie zmieniło, z drugiej droga przez mękę ze służbą zdrowia i szkołą. Nie ma w Polsce jasnego procesu diagnozy, trzeba chodzić do wielu psychologów, poradni i udowadniać, że ani Leon, ani ja nie mamy chorób psychicznych. Wszystko oczywiście prywatnie, to będzie tak się ciągnęło, dopóki Leon nie poda mnie do sądu. To może zrobić, jak będzie miał 18 lat, to straszna dla nas dwojga procedura. Jeszcze gorzej mają osoby, których rodzice już nie żyją, wtedy sąd przydziela kuratora, który reprezentuje zmarłe osoby, to wszystko jest bardzo trudne, skomplikowane. Właśnie tym też zajmujemy się w stowarzyszeniu, chcemy zmienić cały proces – wyjaśnia Duda.