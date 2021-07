Malina Błańska: Panie ministrze Czarnek, proszę zostawić nasze córki w spokoju! [Opinia]

Dzisiejszym problemem dziewczynek jest minister Czarnek. Od kilkudziesięciu godzin zastanawiamy się nad tym, co skrywa się pod enigmatycznym hasłem rodem z brewiarza. Ugruntowanie cnót niewieścich – to nic innego, jak używanie publicznej edukacji do formowania zastępów uległych, posłusznych, grzecznych, skromnych, cichych, przeglądających się w męskich oczach i dla nich służących od rana kobiet. Kobiet, które nie znają swoich praw, swoich pragnień, swoich ciał. Znających obowiązki względem innych – czyli mężczyzn, którzy sprawują nad nimi władzę, używają ich ciał, którym należy służyć i być posłuszną. Nadzór nad formowaniem mają czynić wszechmocni kuratorzy oświaty, którym zwiększenie kompetencji ma pozwolić na interweniowanie w program min. zajęć szkolnych. Nadciąga czarny czas dla dziewczynek wychowujących się w Polsce, w kraju, w którym do tej pory i tak nie miały lekko.