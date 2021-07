Pojechała na wakacje bez dzieci. "Najlepsze dni w moim życiu"

– Powiedzmy sobie otwarcie, że kiedy w domu mamy malucha, to nasze życie seksualne dzieje się w pewnych ograniczeniach. Trzylatek w pokoju obok nie pozwala na wspólną, intymną kąpiel, na zabawy, pełną ekspresję. Bliskość to też nie zakłócone rozmowy o ważnych rzeczach, to czas na zadawanie sobie pytań, co dla nas jest w życiu ważne. Myślę, że warto też do tego wykorzystać takie chwile tylko we dwoje – twierdzi psycholog.