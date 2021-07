Chirurg plastyczny nazwał ją swoją najtrudniejszą pacjentką. Janice Dickinson nie poradziła sobie z upływem czasu

Jenice nie wahała się skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Nieruchome czoło, napompowane usta i policzki - dzisiaj twarz 66-latki coraz bardziej przypomina maskę. Chirurg plastyczny dr. Terry Dubrow nazwał Jenice Dickinson swoją najtrudniejszą pacjentką. - Producenci byli dla niej bardzo łaskawi. To co widać na ekranie jest złe, to co wydarzyło się naprawdę jest znacząco gorsze - przyznał komentując jej występ w telewizji.