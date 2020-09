Chlebek bananowy fit. Jak zrobić dietetyczną wersję popularnego wypieku?

Chlebek bananowy fit jest znacznie mniej kaloryczny niż jego klasyczne wersje. Można go szybko przygotować bez dodatku cukru czy mąki, więc na pewno przypadnie do gustu osobom, którym zależy na lekkim deserze. Jak się okazuje chlebek bananowy fit może być jeszcze smaczniejszy, jeśli skorzystasz ze sprawdzonego sposobu.

Pyszny chlebek bananowy fit pasuje do kawy i do herbaty, ale równie dobrze posłuży jako pomysł na drugie śniadanie do pracy lub do szkoły. Zarówno dorośli, jak i dzieci będą zachwyceni tym wariantem naturalnie słodkiego wypieku. Przygotuj chlebek bananowy fit, a oszalejesz na punkcie tego niezwykłego ciasta.

Chlebek bananowy fit – dlaczego warto?

Chlebek bananowy fit to świetna alternatywa dla klasycznego ciasta tego typu. Swoją największą popularność zawdzięcza rozpowszechnieniu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie święci największe triumfy. Choć chlebek bananowy nie ma w sobie nic z tradycyjnego chleba, to jego nazwa idealnie pasuje do kształtu i formy wypieku. Banany są w końcu dostępne przez cały rok, więc w każdej chwili można stworzyć przepyszne ciasto dla całej rodziny. Istnieje wiele wariacji na temat tego smakołyku, a poniżej znajdziesz przepis na mniej kaloryczny chlebek bananowy. Spróbujesz?

Chlebek bananowy fit – prosty przepis

Składniki:

3 dojrzałe banany (+ 1 dla ewentualnej dekoracji);

2 jajka;

3 łyżki miodu;

2 szklanki płatków owsianych albo mąki owsianej;

70 g oleju rzepakowego lub kokosowego;

1 łyżeczka proszku do pieczenia;

pół łyżeczki cynamonu.

Przygotowanie:

1. Pamiętaj, że wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.

2. Dojrzale banany rozgnieć widelcem na gładką papkę.

3. Dodaj do nich 2 jajka i 3 łyżki miodu – następnie całość zmiksuj.

4. Zmiel w blenderze płatki owsiane na mąkę (możesz, zamiast tego użyć gotowej mąki owsianej).

5. Do masy dodaj zmielone płatki, cynamon, olej i proszek do pieczenia. Wymieszaj za pomocą łyżki aż do połączenia składników – ciasto musi być gęste.

6. Następnie przełóż do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia.

7. Na wierzchu możesz położyć przekrojonego banana (opcjonalnie).

8. Piecz chlebek bananowy 35 minut w temperaturze 185° do suchego patyczka.

