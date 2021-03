Chłodny blond – jak wygląda, jak go uzyskać i jak go utrzymać?

Chłodny blond to odcień, który łatwo osiągnąć na rozjaśnianych włosach. Zdarza się jednak, że jasny chłodny blond występuje naturalnie, ale dzieje się to niezwykle rzadko. Osoby, które posiadają taki odcień blondu na swojej głowie muszą zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację. Szczególnie ważne jest, aby nie przesuszyć włosów, które będą poddane rozjaśnianiu.

Wiele blondynek marzy o tym, aby ich włosy nie żółkły tylko cały czas utrzymywały piękny odcień jak po wyjściu od fryzjera. Co zrobić, żeby tak rzeczywiście było? Przeczytajcie poniżej.

Chłodny blond – komu pasuje?

Chłodny blond to niezwykle popularny odcień, który będzie pasował większości słowianek. Szczególnie dobrze będą wyglądały w nim panie o neutralnym kolorze skóry. Chłodny blond niekoniecznie może pasować osobom o oliwkowej skórze, ale są też wyjątki. Wystarczy dobranie odpowiedniego odcienia, w czym na pewno pomoże wizyta u fryzjera.

Jak uzyskać chłodny blond?

Aby mieć pewność, że nasze włosy będą odpowiednio rozjaśnione, najlepiej udać się do fryzjera. Wówczas specjalista oceni, jaki chłodny odcień będzie nam pasował: szare lub platynowe włosy, a może jedynie delikatne pasemka. W razie potrzeby fryzjer profesjonalnie rozjaśni włosy, a następnie ochłodzi je z pomocą specjalnego tonera.

Chłodny blond można uzyskać też samodzielnie w domu, ale jest jeden warunek: włosy muszą być już dostatecznie jasne. W takim przypadku możemy wspomóc się fioletowym szamponem lub maską. Trzeba jednak być bardzo ostrożnym, ponieważ jeśli nasze włosy są za ciemne, a w dodatku miały żółty odcień, to zbyt duża ilość fioletowego produktu przyczyni się do tego, że na naszej głowie może pojawić się kolor zielony.

Chłodny blond – jak o niego dbać?

Najpopularniejszymi produktami, które pomagają utrzymać chłodny blond na głowie są fioletowy szampon, maska i płukanka. Każde włosy są nieco inne i każde będą potrzebowały powtarzania ochładzającego zabiegu rzadziej lub częściej. Zazwyczaj o chłodny blond wystarczy zadbać raz na tydzień. Częste stosowanie fioletowych produktów może prowadzić do przesuszenia włosów.

Dobrym sposobem jest również dodanie fioletowego szamponu do naszego ulubionego produktu do mycia głowy. Wówczas możemy stosować taki produkt co drugie użycie. Dzięki tej metodzie efekt ochłodzenia będzie delikatny i stopniowy, a fioletowy kosmetyk nie przesuszy nam włosów.