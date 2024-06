"Chłopaki do wzięcia". Aldona jest nie do poznania. Uwagę zwraca jej towarzyszka

Przez lata program "Chłopaki do wzięcia" zyskał grono wiernych fanów, którzy chętnie śledzili poczynania bohaterów tego serialu dokumentalnego. W pewnym momencie jednym z głównych tematów, jakie pojawiały się w mediach, był związek Stefana i Aldony.

W czasie występów w programie Aldona była wierna konkretnej fryzurze. Kobieta nosiła kruczo czarne włosy do ramion i grzywkę. Na najnowszych zdjęciach, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych widać, że diametralnie zmieniła swój wygląd.

Aldona pozuje w rozjaśnionych, rudych włosach i zdecydowanie odmiennym, nieco delikatniejszym makijażu niż dotychczas. Głównym punktem są mocno podkreślone tuszem rzęsy. Jednak metamorfoza kobiety to nie jedyne zaskoczenie dla fanów. Znacznie bardziej interesowało ich to, z kim pozuje.

Co ciekawe, najnowsze zdjęcia Aldony pojawiły się na Facebooku Kariny, siostry Stefana. Wierni fani doskonale pamiętają konflikt pomiędzy kobietami, które nie szczędziły sobie przykrych słów.

