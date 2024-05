Wiek Kariny był tajemnicą. W końcu wiadomo, ile ma lat

Serial dokumentalny "Chłopaki do wzięcia" od samego początku zdobył zainteresowanie widzów. Jednymi z jego najpopularniejszych bohaterów jest rodzeństwo - Karina i Stefan Koch, którzy poszukują miłości. Choć na temat ich związków wiadomo wiele, w programie nigdy nie podano jednej, ważnej informacji. Ile lat ma dokładnie Karina?

Fani programu "Chłopaki do wzięcia" zdążyli doskonale poznać Karinę i miłosne kulisy jej życia. Według ostatnich informacji, zarówno ona, jak i jej brat - Stefan, są obecnie w związkach. Brat Kariny jakiś czas temu zszedł się z byłą narzeczoną. Karina natomiast chwaliła się swoją romantyczną relacją z Karolem, znanym z show "Rolnik szuka żony".

Karina jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się kulisami swojego prywatnego życia. Nie zdradziła tam jednak, ile tak naprawdę ma lat. Tą informacją podzieliła się z Telemagazyn.pl produkcja serialu "Chłopaki do wzięcia".

Jak ujawniono, Karina Koch urodziła się w 1985 roku, co oznacza, że ma 39 lat. Jej brat Stefan również jest z tego samego rocznika. Nie pochodzą jednak z ciąży bliźniaczej.

