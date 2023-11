"CHŁOPCY (NIE) BAWIĄ SIĘ LALKAMI" GABRIELA DATY NAJLEPSZĄ KOLEKCJĄ GALI DYPLOMOWEJ INSTYTUTU UBIORU ŁÓDZKIEJ ASP

– Moja kolekcja odnosi się do szkodliwego wpływu toksycznej męskości na wychowanie chłopców i życie dorosłych mężczyzn. Inspiracją do zbadania problemu, jak i stworzenia kolekcji ubiorów na ten temat, były moje własne historie oraz te zasłyszane od znajomych. Skala szkodliwości przekonań, jaki mityczny prawdziwy mężczyzna powinien być, a jaki nie, z każdym kolejnym źródłem na ten temat poraża coraz bardziej. Moim projektem staram się dotrzeć do tych, którzy bagatelizują ten problem lub nigdy o nim nie słyszeli. Punkt wyjścia to 10 przykazań dla chłopców, które opracowałem na podstawie zakazów, jakie słyszą chłopcy w dzieciństwie – opisuje swoją kolekcję Gabriel Data.