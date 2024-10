Chocolate cherry manicure. Kolejny hit tej jesieni

Ten pomysł szybko stał się popularny, ze względu na jego uniwersalność, a zarazem klasę. Jest to połączenie ciemnych odcieni czekolady oraz wiśni, które pasują do każdej z nas. Co więcej, stylizacja wysmukla dłoń poprzez intensywne tony. Minimalistki, które preferują eleganckie paznokcie, zakochają się w tej idei. Pasuje ona zarówno do długich, jak i krótkich paznokci oraz kształtów takich jak kwadrat czy migdałek.